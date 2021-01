Inscritos no Enem 2020 chegam à Uerj, na Zona Norte do Rio, um dos locais para a realização da prova Luciano Belford

Publicado 24/01/2021 19:16

Os estudantes fizeram neste domingo a segunda prova do Enem 2020 e o que se viu pelo Brasil foi uma movimentação ainda menor do que da semana passada, quando houve abstenção recorde de 51,5%. Em um ano atípico com a pandemia de covid-19, o ministro da Educação, Milton Ribeiro não se disse surpreso com o alto número.

"Em 2009, nós tivemos 37% de abstenção. Não tinha pandemia nem crise financeira. Em 2019 foram 23% de abstenção. Então, era esperado um número maior desta vez. Nos últimos dias, tivemos recorde de inscrição de treineiros, porque a inscrição era de graça. Imagina o pai de um adolescente de 16 anos vendo o que aconteceu no Amazonas (falta de oxigênio para os doentes com vocid-19). A mãe vai virar para o filho e falar que não precisa ir", afirmou o ministro, que durante o dia esteve uma escola em São Vicente e acompanhou o fim do exame em uma unidade de ensino em Santos.



Além da abstenção recorde, houve também muitos casos de pessoas contaminadas com covid-19 que não compareceram aos exames, assim como de estudantes que não puderem ficar em suas salas por causa da lotação. Para esse grupo, a nova prova acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.



O ministro também falou sobre a situação específica dos estudantes barrados por causa da lotação nas salas. E garantiu que eles farão a prova em fevereiro. "Por falha de planejamento, eles não vão ser prejudicados. Eles vão, de fato, ter a oportunidade de fazer a prova".



Questões do segundo dia

Neste segundo dia, o Enem trouxe questões de matemática e de ciências da natureza (45 cada uma). Entre os termas abordados, falou-se de derramamento de óleo, câncer e manifestações. Entretanto, a pandemia de covid-19 não foi tratada, assim como na semana passada. O único assunto sobre vírus neste domingo foi sobre a Aids, numa questão de Biologia.

Os portões foram abertos às 11h30, com as provas aplicadas de 13h30 a 18h30. O gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até esta quarta-feira (27) e as notas no dia 29 de março. Depois, os estudantes podem pleitear uma vaga no ensino superior.



Mas, antes, quem foi diagnosticado com covid-19 ou apresentou sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até o momento do exame e não pôde comparecer ao local de prova, deve entrar em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A partir desta segunda-feira (25), eles podem fazer o pedido na Página do Participante.