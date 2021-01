Covid-19: média de mortes segue alta Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/01/2021 20:31

A média móvel de mortes causadas pela covid-19 ficou em 1 030 vítimas neste domingo, 24, no Brasil. Esse tipo de média leva em consideração dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas pelas variações nos registros.



Nas últimas 24 horas, o País registrou 606 novas mortes e 28.487 novos diagnósticos confirmados.



Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde.



O consórcio é formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S. Paulo e UOL.



Total



No total, o Brasil já chegou 217.081 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia, em meio a 8.844.600 diagnósticos confirmados.



Ministério da Saúde



De acordo com o Ministério da Saúde, 7.653.770 pessoas se recuperaram da doença, em meio a 8.844.577 casos confirmados.



Os dados da pasta diferem dos registros do consórcio em razão da metodologia de coleta.



A pasta aponta um total de 217.037 mortes confirmadas, 592 nas últimas 24 horas.



Consórcio dos veículos de imprensa



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.



A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.