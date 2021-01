Por IG - Último Segundo

Publicado 26/01/2021 12:42

Os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão cada vez mais descontentes com o mandatário, por causa da costante negligência ao uso de equipamentos de proteção contra a Covid-19, como a máscara. As informações são da colunista Bela Megale do O Globo, que ouviu dos assessores do palácio que o pedido para que Bolsonaro use máscara é recorrente.

Segundo os auxiliares, o uso da máscara ajudaria a melhor a imagem do presidente junto à opinião pública. A colunista do O Globo apurou com a equipe do governo que se a aprovação do cair abaixo dos 30% a situação de Bolsonaro pode ficar insustentável. De acordo com a pesquisa Datafolha do último dia 22, Bolsonaro tem atualmente 31% de avaliação positiva.

“Bolsonaro finalmente entendeu que a saúde precisa vir em primeiro lugar, mas não consegue passar essa mensagem para o brasileiro”, disse uma auxiliar à Bela Megale.