Isabele Ramos Guimarães, de 14 anos, foi morta com um tiro na cabeça. Amiga dela foi considerada culpada pela Justiça e cumpre medida socioeducativa Reprodução

Por iG

Publicado 26/01/2021 18:49

Cuiabá - A adolescente considerada culpada pela morte da amiga Isabele Ramos Guimarães, de 14 anos, terminou o período de isolamento de sete dias e está convivendo com as demais internas do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) de Cuiabá.



O período de isolamento feito pela acusada faz parte do protocolo de prevenção a contaminações pela Covid-19 na unidade e foi concluído na tarde de ontem, segundo a Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso). A secretaria também informou que a adolescente dormirá sozinha no quarto, assim como as demais internas.

O crime aconteceu em Cuiabá, no dia 12 de julho do ano passado. A menina Isabele morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, quando estava na casa da amiga.

Mãe se diz aliviada

A mãe de Isabele, Patrícia Hellen Guimarães Ramos, disse que se sentiu aliviada com a decisão da Justiça que determinou que a adolescente cumpra três anos de internação em regime socioeducativo, em entrevista ao programa "Fantástico", no último domingo (24).

"Olha, no momento que eu soube dessa sentença, eu confesso que eu suspirei assim... Eu dei um suspiro profundo, mas carregado de angústia, de sofrimento, de muito pranto. Eu não tenho motivo nenhum para comemorar isso porque a minha filha não está aqui hoje, mas eu estou aliviada", disse.

Pais da adolescente também respondem na Justiça

Os pais da adolescente considerada culpada pela morte de Isabele também respondem na Justiça pelo crime e se tornaram réus em novembro em ação judicial movida pelo Ministério Público de Mato Grosso.

"O que eu espero é que nós, como sociedade, possamos entender desse dilema enganoso sobre as armas e que nunca mais nenhuma família possa enfrentar o que a gente tem enfrentado", disse a mãe de Isabele.