Publicado 26/01/2021 19:18 | Atualizado 26/01/2021 19:57

Rio - Otávio Guedes, da GloboNews, comparou Jair Bolsonaro à vilã Nazaré Tedesco, da novela 'Senhora do Destino', de 2004. Durante a exibição do 'Estúdio i' nesta terça-feira (26), o comentarista disse que se incomoda com o fato do presidente tentar convencer a população que foi o responsável pela liberação de insupos para a produção da CoronaVac no Instituto Butantan.

Guedes ainda foi além, comparando a atitude do presidente com uma das cenas mais famosas de Tedesco, em que ela rouba uma criança. O programa exibiu imagens da vilã interpretada pela atriz Renata Sorrah correndo em cima de uma ponte com um bebê nos braços.

"Momento exato em que a equipe do Governo Federal invade o Butantan. Ernesto Araújo [Ministro das Relações Exteriores], Tereza Cristina [Ministra da Agricultura], Bolsonaro e dizem: 'A vacina é do Brasil, é nossa!'", narra o comentarista.

Confira a comparação, que fez com que os colegas caíssem na risada e mandassem um recado à atriz Renata Sorrah: