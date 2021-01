O total de vacinados equivale a 0,59% da população brasileira e a 0,78% da população brasileira acima de 18 anos Foto: Divulgação/ Secretaria de Saúde.

Publicado 28/01/2021 10:08

Rio - Dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, nesta quinta-feira, mostraram que 1.248.821 de brasileiros já foram vacinados contra a covid-19 em 21 estados e no Distrito Federal, os demais não apresentaram dados consolidados sobre a vacinação. O Balanço é resultado de um levantamento feito junto as secretarias de Saúde, com informações até as 20h desta quarta-feira.

Os locais com maior percentual de vacinados em relação à população foram o DF, Alagoas e Rio Grande do Sul, com 1,09%; 1% e 0,96% de pessoas imunizadas, respectivamente.

Fora o Distrito Federal, 18 estados divulgaram novos dados, foram eles: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Já o Acre, Alagoas e Mato Grosso do Sul divulgaram informações em dias anteriores, enquanto Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Roraima e Tocantins não compartilharam dados.

As informações são resultado de uma nova parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL.