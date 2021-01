A compra em um total de R$2.114,61, que não tem data específica, foi classificada como "Dispensa de Licitação" Divulgação/Marinha

Publicado 28/01/2021 12:08 | Atualizado 28/01/2021 12:14

Rio - Depois de toda a repercussão das compras que custaram R$1,8 bilhão ao governo federal, com ênfase nos mais de R$15 milhões gastos em leite condensado , novas informações começaram a surgir. Um levantamento realizado pela Revista Fórum, no Portal da Transparência, mostrou que em 2019 o Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil comprou uma lata de spray de chantilly de 250g por R$533. Outra transação que causou estranheza foi a de R$128.402,00 gastos em paçocas pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, que pagou R$5,45 pela unidade do doce.

O item aparece junto à uma lista de outros itens como pratos, facas e utensílios domésticos. A compra em um total de R$2.114,61, que não tem data específica, foi classificada como "Dispensa de Licitação", uma modalidade de venda que não pode ultrapassar R$17.600. De acordo com as informações do processo, a empresa fornecedora é a Principado de Astúrias Louças Ltda. Segundo o site da loja , ela atua no ramo desde 1955, com sede no Rio.

Informação retirada do portal da transparência Reprodução

Outro levantamento apontou uma compra, feita pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, de R$128.402,00 em paçocas do tipo "rolha". Foram 23.560 unidades em embalagens individuais, adquiridas da empresa CCS Valente Comércios de Gêneros Alimentícios. Nesse caso, o que chama atenção é o valor de R$5,45 por cada unidade do doce, que é facilmente encontrado por volta de R$1 nas principais regiões do Brasil.

Informação retirada do Portal da Transparência Reprodução

Após os diversos questionamentos da imprensa, ontem o Ministério da Defesa informou, em nota, que "As Forças Armadas têm a responsabilidade de promover a saúde do seu efetivo por meio de uma alimentação nutricionalmente balanceada e que forneça macro e micronutrientes em quantidade e qualidade adequadas. Além disso, e, de acordo com o Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, a alimentação é direito assegurado ao militar, assim como as refeições fornecidas aos militares em atividade".

Ainda em nota, a Defesa disse que "o efetivo de militares na ativa é de aproximadamente 370 mil homens e mulheres, que diariamente realizam suas refeições, em cerca de 1.600 organizações militares espalhadas por todo o país. Dessa forma, é compreensível que parcela considerável de despesas com gêneros alimentícios da União se dê no âmbito deste Ministério".

