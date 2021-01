Alexandre Frota Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Brasília - Na tarde desta quinta-feira (28), o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) realizou um ato para conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 , na Praça dos Três Poderes, em Brasília. As informações são do portal Metrópoles.



No ato, Frota colocou um homem fantasiado de jacaré, em referência à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre os efeitos colaterais do imunizante . Além disso, o deputado também distribuiu panfletos favoráveis à vacinação. "É um alerta para que as pessoas tomem a vacina, não tenham medo de tomá-la. Ela não dói, não mata e você não vira jacaré", disse Frota ao portal Metrópoles.

Ele disse que o ato também teve o objetivo de combater o negacionismo e a campanha de desinformação propagada por Jair Bolsonaro.

"Virar jacaré"

Em dezembro do ano passado, o presidente disse que o governo federal não se responsabilizaria pelos efeitos colaterais das vacinas. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que, "se virar um jacaré, é problema de você".



"Não vou falar outro bicho, porque vão pensar que eu vou falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Ou, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas", disse o presidente.