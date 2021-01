Dia 1º de fevereiro começa uma nova etapa Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:52

RS - Um adolescente de 12 anos foi vacinado contra a Covid-19 utilizando o documento de um homem morto. O caso aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em um asilo para idosos. Uma investigação foi aberta para apurar o caso de “fura-fila”. As informações são da revista Isto É.

O esquema foi descoberto após o sistema de dados da prefeitura identificar que o idoso já havia morrido, no momento do registro da vacinação. A situação foi comunicada à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) e repassada à 2ª Delegacia de Polícia.

Testemunhas relataram à prefeitura que o jovem recebeu o imunizante após usar os dados cadastrais do cartão do SUS e número de CPF de um idoso falecido e que morou no asilo até sua morte. O adolescente é filho de uma mulher que foi responsável pela confirmação da identificação dos funcionários e idosos que receberam as doses da vacina.

Segundo a revista, a mãe do jovem seria a responsável por passar à equipe de vacinação, ligada à Vigilância em Saúde do Município, a lista com nome, função e CPF das pessoas que estavam no asilo.



Agora, a polícia vai investigar se, no momento da vacinação, o adolescente usava uniforme igual aos demais funcionários e máscara, dificultando a identificação.