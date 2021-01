Doria criticou Bolsonaro em entrevista à CNN internacional Reprodução

São Paulo - O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quinta-feira (28), em entrevista à CNN internacional , que o Brasil luta contra dois vírus: o novo coronavírus e o "vírus Bolsonaro".



"Tenho que dizer, de novo, que estamos combatendo dois vírus no Brasil: o coronavírus e o vírus Bolsonaro. Temos o senso, aqui em São Paulo, o senso de urgência. E toda vida conta, nós não queremos gastar nem um dia sequer com processos burocráticos criados pelo governo federal ", afirmou.



"A situação em Manaus se tornou dramática. Isso aconteceu devido à ausência de ações do governo brasileiro para os cuidados de saúde da população local. A situação é dramática na região amazônica, especialmente em Manaus. É absurdo que as pessoas perdidas morrendo em suas casas, na porta de hospitais, nas calçadas devido à falta de oxigênio", complementou.



Perguntado sobre a investigação aberta da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e sobre a decisão do governo federal de não comprar a vacina da Pfizer, Doria respondeu que é "inacreditável".



"Nesse momento, nós precisamos de um ministro da Saúde trabalhando pela saúde, pelas pessoas, para proteger as pessoas, não contra as pessoas."