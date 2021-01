Vereadora de SP faz boletim de ocorrência por sofrer ameaça na câmara Reprodução Twitter

Por Agência Brasil

Publicado 28/01/2021 18:59 | Atualizado 28/01/2021 18:59

São Paulo - A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (27) em razão de ter sofrido ameaça dentro do prédio da Câmara dos Vereadores de São Paulo.



Segundo a parlamentar, na terça-feira (26), um homem, conhecido como “garçom reaça”, portando símbolos religiosos cristãos, foi até seu gabinete e tentou entrar. Assessores impediram o contato. O homem já teria ameaçado a parlamentar nas redes sociais e estaria sendo processado pela vereadora.



Mulher trans, Erika Hilton foi a candidata mais votada da Câmara dos Vereadores de São Paulo entre as mulheres. Entre vereadores e vereadoras, foi a sexta colocada, com 50.508 votos.



“Essas ameaças, essas perseguições, esses episódios lamentáveis que ocorreram nos últimos dias têm a tentativa de nos paralisar, de fazer com que a nossa política pautada nos direitos humanos, na equidade, no debate racial, de classe, de gênero, seja ceifada, nós não podemos permitir e precisamos de resposta”, disse a vereadora em suas redes sociais.



A parlamentar está processando cerca de 50 pessoas que teriam cometido ameaças transfóbicas e racistas contra ela nas redes sociais. Erika Hilton pediu ainda para ser escoltada pela Guarda Civil Municipal.