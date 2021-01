Por iG

Publicado 28/01/2021 20:04 | Atualizado 28/01/2021 20:05

O ministro do Turismo, Gilson Machado, defendeu nesta quinta-feira (28) o presidente Jair Bolsonaro na polêmica do leite condensado e ironizou as críticas da imprensa: "É Jair condensado mesmo”.



“Ele é condensado de capacidade. Ele é condensado de honestidade. Ele é condensado com entregas ao povo do Nordeste. Ele condensado com vontade de trabalhar”, disse, em agenda em Sergipe ao lado do presidente.

Gilson disse, ainda, que dos 193 países do mundo, o Brasil é "o 5° em vacinação. "Isso a imprensa não diz", disse. A informação, porém, é mentirosa e já foi desmentida algumas vezes.

Nesta quinta-feira (28), o Brasil aparece na 46ª posição do ranking. Com 1.275.185 pessoas vacinadas, o índice do país é de 0,6 vacinado a cada 100 pessoas, segundo levantamento da Agência CNN e da Our World In Data, realizado pela Universidade de Oxford.