Por iG

Publicado 28/01/2021 20:12 | Atualizado 28/01/2021 20:15

São Paulo - Mais um caso de feminicídio foi registrado no país nesta quinta-feira (28). Lorrayne Vieira, de 22 anos foi assassinada a facadas pelo namorado em Santo André no ABC Paulista, na manhã de hoje. O suspeito ainda feriu a sogra antes de cometer suicídio.

De acordo com a polícia, vizinhos disseram que o assassino, que se chamava Edilson, era da Bahia e havia se mudado para São Paulo recentemente, teria agido antes de sair para trabalhar. Ele dormiu na casa de Lorrayne e, após discutir com ela, teria iniciado as agressões.

A Polícia Militar então foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou duas pessoas mortas, sendo uma delas o agressor.

A terceira vítima, mãe da jovem, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Santo André. Segundo familiares, ela está consciente e permanece em observação.

A Polícia Civil está investigando o caso.