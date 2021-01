Lua Guerreiro, mulher trans de 26 anos, celebra o apoio de sua família em sua transição, base para seu crescimento profissional Arquivo Pessoal

Por Lucas Mathias*

Publicado 29/01/2021 16:31 | Atualizado 29/01/2021 17:18

Em 2020, o Brasil foi o país que mais teve caso de assassinato de pessoas trans em todo o mundo e ainda superou o seu próprio recorde. Os dados são do dossiê “Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2020” da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA). O documento foi lançado nesta sexta-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, e reforça a importância do movimento pelos direitos e pela segurança deste grupo social. A data foi lançada em 2004, no Congresso Nacional, em Brasília (DF), por lideranças e ativistas transexuais.

Somente no último ano, foram levantados 175 assassinatos no país. Todos contra mulheres trans e travestis. O dossiê pondera, no entanto, que esse número pode ser ainda maior, em razão da subnotificação e da ausência de dados governamentais.

Publicidade

Em pronunciamento para o lançamento do dossiê, a travesti Keila Simpson, presidenta da ANTRA, reforçou a importância de encarar a violência sofrida pela população trans com resistência neste Dia Nacional da Visibilidade Trans.

“Esta data é para ser celebrada da forma que acharmos necessária. Se você quer protestar, saia à rua, proteste. Se quer comemorar porque tem algo importante, comemore. O importante é marcar esse dia como um dia de resistência. Precisamos resistir todos os dias. Nesse dia mais ainda”, ressaltou.

Publicidade

Segundo a ONG internacional Transgender Europe (TGEU), o Brasil ocupa, desde 2008, a liderança no ranking mundial de assassinatos de pessoas trans no mundo. O documento afirma também que foi registrado aumento da violência nas redes sociais contra a população trans, assim como nas tentativas de assassinatos e suicídios. Em comparação a 2019, houve aumento em todos os cenários analisados, seja em períodos bimestrais ou semestrais.

O número de assassinatos a pessoas trans registrado em 2020 só não foi superior que o registrado em 2017, quando foram 179 mortes desse tipo. Em relação a 2019 (124), foram registrados 51 assassinatos a mais no último ano. De 2008 a 2020, a média é de 122,5 pessoas trans assassinadas por ano. Portanto, os dados de 2020 se encontram 43,5% acima da média.

Publicidade

“A gente vive índices alarmantes de violência. Os assassinatos aumentam consideravelmente e nós precisamos e temos que estar todos os dias vigilantes da nossa vida, para que a gente não seja a próxima vítima. A gente não pode cansar, tem que continuar resistindo. Mesmo nessa adversidade. Para a margem não vamos voltar, porque já viemos dela. Se voltarmos lá é para buscar as que ainda estão. E nós faremos isso, sim”, declarou Keila.

Direito a oportunidades

Publicidade

O tratamento e as oportunidades no ambiente profissional também foram abordados no dossiê. O levantamento mostra que 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Além disso, 6% delas estão em atividades informais e subempregos e somente 4% se encontra em empregos formais, com possibilidade de promoção e progressão de carreira.

Lua Guerreiro, 26, é assistente de Production Management na Netflix Arquivo Pessoal

Publicidade

A assistente de Production Management na Netflix, Lua Guerreiro, de 26 anos, entende, como mulher trans, que o tratamento dado a essa população torna o desafio de trabalhar ainda mais difícil:

“Toda a desumanização que nossa comunidade passou e passa desde muito tempo é muito bizarro. Aqui no Brasil, vemos isso claramente. Você não vê pessoas trans em nenhum outro espaço da sociedade além de lugares destinados ao prazer sexual do homem cisgênero. É tudo muito hostil, muito violento. Quando você une isso a aspectos raciais, no Brasil especialmente, é um esforço diário de ficar bem”, explica.

Publicidade

Essa dificuldade, de acordo com ela, faz parte de um processo que começa bem cedo. “As pessoas trans estão em um lugar de muita vulnerabilidade. Tem gente que não tem oportunidade de estudar. O problema já começa quando a gente é expulsa de casa e já não consegue ter esse tempo voltado para aprender coisas, o que é essencial para um processo profissional. Já começa errado por aí, nesse não acolhimento. A partir daí, a gente é fadada a esse lugar de prostituição, não existe oportunidade para nada. Muitas partes desse processo estão erradas e a desumanização acontece desde o início”, ressalta.

“As pessoas cis precisam entender que ter um tratamento de igualdade é nosso direito. Ter uma oportunidade de trabalhar é um direito. Não tem como continuar dessa forma e as pessoas acharem que estão fazendo um favor em dar oportunidades para a gente. É um processo de violência que começa bem no início e se estende por todas as partes. A minha experiência foi muito ímpar, veio muito do apoio da minha família, que teve que segurar a barra muitas vezes”, completa.

Publicidade

Desde que começou sua transição, Lua teve o apoio de sua família, o que, segundo ela, é crucial para o processo. “Eu tive a sorte de ter apoio da minha família. Nenhuma pessoa consegue lidar sozinho com isso. Se não existir uma rede de apoio em volta, a pessoa não consegue lidar com isso. O apoio que eu tive foi crucial em toda a minha jornada”, conta.

Visibilidade

Publicidade

Giovanna Heliodoro é comunicadora, apresentadora, pesquisadora e historiadora, além de produtora de conteúdo no Instagram com o @transpreta Reprodução/Instagram

Entender que pessoas trans são muito mais que sua identidade de gênero e sua sexualidade são os principais passos para que esse tratamento se torne igualitário, como reforça Giovanna Heliodoro. Com o @transpreta, ela é produtora de conteúdo e acumula 84,2 mil seguidores em seu perfil no Instagram, além de ser historiadora, apresentadora, pesquisadora e comunicadora.

Publicidade

“Precisamos sempre viver esse contexto de subtrair estatísticas. Mas esse papel é muito cansativo. Estar sempre vivendo sob a perspectiva de resistência é muito cansativo”, comenta.

“Tenho a preocupação em ver que as pessoas só nos chamam para falar sobre as nossas vivências enquanto trans, desconsiderando o que nós temos de informações, múltiplas capacidades e conhecimentos. Não existe visibilidade para a gente, não existem oportunidades. Os dados da ANTRA demonstram que nós fomos expulsas de uma série de espaços sociais, das nossas instituições familiares, do mercado de trabalho, da mídia e de todas as possibilidades dadas para as pessoas cisgêneras”, continua Heliodoro.

Publicidade

Com vídeos, fotos e posts divertidos e de conscientização, Heliodoro afirma que criou seu canal como forma de ganhar espaço para suas narrativas além de sua identidade de gênero. “Comecei a produzir conteúdo na internet por uma ausência de narrativa de travestis e transexuais dentro de espaços virtuais. Entendi que as redes sociais eram uma possibilidade de criar o meu próprio canal de comunicação, no qual eu pudesse ter autonomia para falar além das minhas vivências enquanto trans. Isso para além da minha identidade de gênero e sexualidade. Para falar de outros assuntos aos quais nós, como pessoas trans, temos capacidade de discutir”, conta.

Para ela, é importante ampliar as oportunidades em que pessoas trans sejam protagonistas. “Um dos nossos papéis, enquanto travestis e transexuais que de alguma forma conseguiram acessar alguns espaços sociais, é redistribuir o protagonismo dentre as nossas e os nossos”, finaliza a historiadora.

Publicidade

Transição e autoconhecimento

Lua Guerreiro faz questão de ressaltar, porém, a importância de se reconhecer e se auto descobrir. “Existe a parte psicológica, identitária de estar vivendo a sua essência, sua identidade de gênero de forma plena. Poder circular pelos lugares sendo você, construir sua identidade. Esse processo todo está sendo muito prazeroso”, compartilha.

Publicidade

Ele conta que passa por uma nova fase de sua transição, que começou aos 21 anos. “Vivi a maior parte da minha transição sem tomar hormônios por diversos motivos, questões pessoais. Este ano, decidi começar minha terapia hormonal. É como se tivesse começando outra fase de autodescobrimento, experimentação com meu corpo, e tem sido um processo muito gostoso. Ser uma pessoa trans é ser livre, é questionar coisas que são dadas como reais mas que não são reais, não são fatos. Isso é muito recompensador”, celebra Lua.

Confira outras dados levantados pelo dossiê:

Publicidade

- São Paulo é o estado com maior número de assassinatos a pessoas trans.

O Estado de São Paulo, em números absolutos, foi o que mais matou a população trans em 2020, com 29 assassinatos, contando com aumento de 38% dos casos em relação a 2019. O Ceará vem em seguida, com 22 casos, a Bahia vem depois, com 19 casos e um grande aumento em relação a 2019, 137,5%. Na sequência, foram 17 assassinatos em Minas Gerais.

Publicidade

O Rio de Janeiro foi o quinto estado brasileiro que registrou mais assassinatos a pessoas trans em 2020. Foram 10 casos no último ano. Em 2019, foram sete casos, registrando aumento de 43%.

De acordo com o estudo, o Ceará chamou a atenção durante o ano de 2020 pelos recorrentes casos entre julho e agosto, somando nove assassinatos somente nesses dois meses.

Publicidade

- Perfil das vítimas

Segundo o dossiê, as pessoas trans na faixa entre 15 e 29 anos têm mais chances de serem assassinadas. Em 2020, 15 anos foi a idade com que a mais jovem adolescente trans foi assassinada, exatamente como aconteceu em 2018.

Publicidade

O Mapa dos Assassinatos 2020 aponta que, dentre os 109 casos em que foi possível identificar a idade das vítimas, 61 (56%) vítimas tinham entre 15 e 29 anos; e 31 (28,4%) era a idade aquelas entre 30 e 39 anos; oito (7,3%) entre 40 e 49 anos; e 9 (8,3%) entre 50 e 59 anos. A morte prematura de jovens (15 a 29 anos) por homicídio é um fenômeno que tem crescido no Brasil desde a década de 1980, de acordo com o Atlas da Violência 2020.

Se considerada a raça das vítimas, 78% eram pretas ou pardas e 19%, brancas. Nos outros 3%, não há informações sobre a raça das vítimas. Todas as 175 pessoas trans assassinadas em 2020 eram travestis ou mulheres trans. Não foi registrado nenhum assassinato de homem trans ou transmasculino, número que foi mais baixo também em pesquisas anteriores. Em 2019, foram três homens trans/transmasculinos assassinados no Brasil.

Publicidade

O estudo acredita que “homens trans e pessoas transmasculinas, quando morrem ou enfrentam processos de violência, são identificados de forma equivocada, ignorando sua identidade de gênero”. Isso pode acontecer por não terem retificado sua documentação ou devido ao processo de genitalização das pessoas trans - especialmente aqueles em início de transição ou que mantêm marcadores do gênero atribuído no nascimento. Assim, dificulta-se a identificação desses casos, proporcionando um cenário de subnotificação pelo não reconhecimento de suas identidades de gênero.

Se considerada a classe e o contexto social das pessoas assassinadas, 71% dos assassinatos aconteceram em espaços públicos e pelo menos oito vítimas se encontravam em situação de rua. No dossiê, também foi identificado que pelo menos 72% dos assassinatos foram direcionados contra travestis e mulheres transexuais profissionais do sexo, que “são as mais expostas à violência direta e vivenciam o estigma que os processos de marginalização impõem a essas profissionais”.

Publicidade

O levantamento mostra que 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Também o estudo mostra que 6% delas estão em atividades informais e subempregos e somente 4% se encontra em empregos formais, com possibilidade de promoção e progressão de carreira.

No caso dos homens trans e pessoas transmasculinas, o estudo explica que pelo menos 80% dessa população tenha concluído o Ensino Médio e seja a maior parcela da população trans nos empregos formais, com índices superiores a 70%. Não há dados sobre o percentual de homens trans que estejam atuando na prostituição. A dificuldade, novamente, é maior para o levantamento de dados desse grupo devido à invisibilidade, explica o dossiê.

Publicidade

*Estagiário sob supervisão de Marina Cardoso