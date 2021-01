Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte Divulgação/Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais

Seis doses da vacina CoronaVac, contra a covid-19, sumiram na maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, identificado na última segunda-feira (25). A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) também busca apurar a situação e já notificou a direção da maternidade. As informações são do portal G1.

De acordo com a Fhemig, o acontecimento foi encaminhado ao seu Núcleo de Correição Administrativa para que as providências sejam tomadas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, responsável por distribuir as doses na cidade, também foi notificada. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Até a noite de quinta-feira (27), a maternidade Odete Valadares afirma que já vacinou 675 profissionais, dentre as 983 doses que recebeu. A Fhemig afirma que uma nova comissão está sendo constituída na unidade para seguir com “transparência e integridade” o plano de vacinação.

A determinação da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE/MG) é de que as regras e critérios de vacinação sejam cumpridos com rigor, conforme o que determinou o Ministério da Saúde.