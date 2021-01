Na quarta-feira, 27, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou rapidez do governo federal em dizer se aceita adquirir doses adicionais da vacina Divulgação

Por Marina Cardoso

Publicado 29/01/2021 14:39

São Paulo - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta sexta-feira, dia 29, que o Ministério da Saúde entrou em contato com o governo de São Paulo para firmar a compra do lote com 54 milhões de doses da CoronaVac. O contrato deve ser assinado na próxima terça-feira (2).



"Recebi alguns minutos atrás uma mensagem da pessoa responsável pelo departamento de logística do Ministério da Saúde, que avisou que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. É uma notícia que todo nós estamos esperando e esperamos que isso se concretize na próxima terça-feira", disse Covas.

Ainda sem uma posição do governo federal, o diretor do Butantan chegou a afirmar que o instituto negociaria a venda das vacinas diretamente com estados e municípios. Além disso, na quarta-feira, Dimas havia dito que a CoronaVac poderia ser exportada para países que já tinham interesse na compra.

Na coletiva realizada nesta sexta-feira, Covas afirmou que houve uma confusão sobre essa venda de doses do imunizante para fora do Brasil.

"Na realidade, o abastecimento desses países é um contrato entre Sinovac, farmacêutica chinesa, Butantan e os países, e ele é adicional ao quantitativo de doses que se discute para o Brasil. Neste momento, a Sinovac disponibilizou 500 mil doses para esses países, doses prontas, e essas doses serão liberadas assim que assinem o contrato. Isso não interfere no cronograma do Brasil, isso não é competitivo com a vacinação no Brasil", afirmou ele.

O contrato da vacinação da CoronaVac prevê a compra de 46 milhões de doses do imunizante do Instituto Butantan. O governo de SP estipulou que a entrega seja feita até o dia 30 de abril. Mas, além desse montante, há também agora esse novo lote - de 54 milhões -, assim somando 100 milhões.

De acordo com o contrato, o Ministério da Saúde pode confirmar o interesse pelo segundo lote até 30 dias após a entrega das doses do primeiro.

Até agora, o Butantan entregou 6 milhões de doses que vieram prontas da China e uma parte de 4,1 milhões. Essa última leva foi fabricada no Brasil e foi liberada após um segundo pedido de uso emergencial feito à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Também está previsto a fabricação de mais doses no Instituto Butantan em fevereiro, mas é esperada a chegada da matéria-prima da China, que deve acontecer na próxima semana, com previsão para o dia 3.