Os policiais foram até o local acompanhar a ocorrência Lucas Franco/TV Globo

Por iG

Publicado 29/01/2021 15:59

Belo Horizonte - Na manhã desta sexta-feira (29), o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado, na Avenida Afonso Pena, no Centro, em Belo Horizonte (MG). As informações são do G1.



A Polícia Militar (PM) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte. O cadáver estava em frente a um ponto de ônibus, próximo à Igreja São José.

"Nós recebemos uma ligação do 190 dando conta de que dois indivíduos, aparentemente do sexo masculino, estavam empurrando um carrinho de compras e o abandonaram aqui na Afonso Pena. A primeira viatura chegou, constatou que havia um corpo. Nós acionamos a equipe do Samu, [que] esteve no local, constatou que se trata de um corpo com sinais de violência. Aparentemente um corpo do sexo masculino. Parece que se tratam de lesões provocadas por arma branca, por faca, punhal", disse o tenente da PM Rodrigo Fortaleza.

O local foi isolado e duas pistas interditadas para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.