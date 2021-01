Ministério da Saúde conclui distribuição do 1º lote da CoronaVac Reprodução internet - Reuters

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 17:29

O governo de São Paulo liberou nesta sexta-feira 1,8 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 para o o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Esse lote foi fabricado no Instituto Butantan, além de ter a parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Sciences. A entrega desta sexta-feira faz parte do plano que previa 8,7 milhões de vacinas até o dia 31 deste mês.

Do total liberado nesta sexta-feira, cerca de 410 mil doses foram destinadas ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria da Saúde de São Paulo, seguindo critério de proporcionalidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).



“Com esse novo lote, São Paulo vai conseguir imunizar especificamente o público-alvo da sua primeira fase de vacinação, trabalhadores de saúde, os profissionais e aqueles que atuam em hospitais públicos do estado de São Paulo, indígenas, quilombolas e idosos residentes em asilos”, disse o governador de SP, João Doria (PSDB), na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes.

Publicidade

Fabricação no Butantan

Todas as doses deste novo lote destinado ao Ministério da Saúde foram envasadas, rotuladas e embaladas no Butantan a partir de matéria-prima enviada da China, e passaram por rigorosa inspeção de controle de qualidade.



Para o próximo dia 3 de fevereiro, quarta-feira, é esperada a entrega de uma nova remessa de 5,4 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), vindos da fábrica da Sinovac para envase no Butantan, o que permitirá a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina, aproximadamente. Outros 5,6 mil litros estão em fase avançada de liberação.

Publicidade

Processo de envase



A fábrica, com área produtiva de 1.880 metros quadrados, possui atualmente cerca de 370 profissionais, dos quais 120 foram contratados em janeiro para reforçar a produção da vacina contra o coronavírus. A capacidade de envase diário planejado para a vacina contra a Covid-19 é de até um milhão de doses.



O primeiro passo, a partir do recebimento da matéria-prima, é armazená-la em câmara fria e contêiner de aço inox. A partir disso, o contêiner é encaminhado para a sala de tanques para transferência do composto para a bolsa de agitação e, em seguida, para o tanque pulmão, onde ocorre o processo de envase.

Durante o processo de envase, os frascos-ampola são lavados e esterilizados por meio de ar seco quente, passam automaticamente para a entrada da máquina envasadora. Por meio de esteiras automáticas, são posicionados nas agulhas, que despejam o produto dentro dos frascos via bomba dosadora. Os frascos-ampola já com o produto são entregues pela esteira automática à 'recravadora', para o recebimento do selo de alumínio.



Uma terceira fase é a inspeção visual manual, rotulagem e checagem dos rótulos e, assim, a embalagem dos frascos-ampola. Por último, após o conteúdo envasado, são feitos testes de qualidade por amostragem, incluindo aspecto, pH, volume extraível, volume médio, teor de alumínio, teste de vedação, osmolalidade, identidade, conteúdo antigênico, toxicidade, esterilidade e endotoxina.