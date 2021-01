Rio, 08/02/2020 - Greve dos petroleiros da petrobras, Av Chile. Centro do Rio. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 29/01/2021 17:46

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus 13 sindicatos afiliados programaram uma série de ações em todo o país para a próxima segunda-feira, em apoio à paralisação nacional dos caminhoneiros. Na agenda de mobilização dos trabalhadores, além do protesto contra os recentes aumentos no preço da gasolina e do diesel implementado pela Petrobrás em janeiro, o enfrentamento da crise sanitária (ampliação dos recursos para o SUS e defesa das medidas de distanciamento social) e o enfrentamento da crise econômica (retomada do auxílio emergencial, defesa do Programa de Proteção ao Emprego, luta contra o teto dos gastos e a reforma administrativa).

Além disso, a mobilização nacional - que é organizada pela Associação Nacional de Transporte no Brasil (ANTB), FUP, Centrais Sindicais e Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo - defende também o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Os sindicatos afiliados à FUP programaram doações para famílias em vulnerabilidade social de botijões de gás, cestas básicas, marmitas e máscaras. "Essas ações de doação dos botijões são uma forma de apoiar as famílias mais vulneráveis neste momento difícil, em que o governo promove um aumento de preço descabido, e chamar a atenção para esse problema", disse Tadeu Porto, diretor de Comunicação da FUP.

Além disso, combustível será vendido a preço justo. A lista com ações de cada Sindipetro será atualizada nos próximos dias com a decisão de outros sindicatos, por ações de apoio à greve.





Para o senador Jean Paul Prates (PT), a mobilização nacional dos trabalhadores é resultado da crise sanitária, econômica e política. "Acho que não aconteceu antes porque a própria crise sanitária impedia. Bolsonaro foi beneficiado pelo isolamento social, que impactou em uma ação articulada e organizada. O problema é que as crises econômica e política ganharam peso ao longo do tempo", disse.

No entendimento dele, os trabalhadores estão se posicionando porque todos estão sendo afetados, em diferentes níveis, pela gestão desastrosa do atual governo em diferentes questões: vacina, desindustrialização, desemprego, fim do auxílio emergencial, venda de ativos, aumento no preço dos combustíveis e outros. "Essas questões afetam a todos nós. Não só a classe trabalhadora, mas o setor produtivo como um todo. Quando tirarmos a pandemia da sala, vamos ter que discutir o que o país fez neste período para sair dessa situação", afirmou o senador.

• SINDIPETRO/AM: doação de 30 cestas básicas na Comunidade Águas Claras.



• SINDIPETRO/CE-PI: protesto e campanhas com outdoors, sem aglomerações devido ao agravamento da pandemia da COVID.



• SINDIPETRO/ES: carreata do aeroporto até a sede da Petrobrás, às 9h. Ao final da carreata, distribuição de 100 cupons de desconto de combustível, a R 3,00/litro. Limitado a 20 litros para carros e 10 litros para motos.



• SINDIPETRO/CAXIAS: distribuição de 100 cestas básicas e 1000 máscaras para comunidades carentes da baixada fluminense.



• SINDIPETRO/MG: doação de 100 botijões de gás para famílias em vulnerabilidade social e atos deliberados juntamente com as Centrais Sindicais.



• SINDIPETRO/UNIFICADO SP: subsídio de 200 botijões de gás, com venda a preço justo (100 no Grajaú e 100 em São Miguel Paulista).



• SINDIPETRO NF - doação de 200 botijões em Padre Miguel.



• SINDIPETRO/RS: Subsídio de 100 botijões de gás, no Município de Esteio.



• SINDIPETRO/BA: Ato na RLAM pela manhã, com venda de 200 botijões de gás a preço justo (R 40,00) para famílias em vulnerabilidade social, carreata com motoristas de aplicativos e ato juntamente com as Centrais Sindicais, à tarde.



• SINDIPETRO/PE/PB - Doação de 50 botijões para famílias em vulnerabilidade social e distribuição de 200 marmitas, em Recife. Parte dessas marmitas serão destinadas aos caminhoneiros grevistas.