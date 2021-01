Parte do teto de um shopping center de Jaboatão dos Guararapes (PE) caiu nesta sexta-feira (29) Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 20:34

Recife - Na manhã desta sexta-feira (29), parte do teto de um shopping de Jaboatão de Guararapes (PE), na região metropolitana de Recife, deixando duas pessoas feridas. O estabelecimento disse que as placas de gesso se soltaram por motivo desconhecido, acertando um homem e uma mulher. As informações são do portal UOL.



As pessoas atingidas foram atendidas no local e levadas a um hospital particular. Como as lesões foram leves, eles passaram por avaliação e tiveram alta médica à tarde.

A pedagoga Samara Cipriano passeava pelo estabelecimento quando ouviu o barulho. "Primeiro, foi um estrondo. Aí, vimos que foi o teto que caiu. O pessoal do socorro não demorou, graças a Deus", disse ao UOL. "É um shopping que sempre frequento e nunca aconteceu algo parecido. Pelo menos que eu saiba não. Acho que isso é problema de manutenção", completou.

O Shopping Guararapes foi procurado pelo UOL e disse, por meio de nota, que o acidente ocorreu próximo à praça de eventos. O comunicado ressalta que o local "está prestando toda assistência a estes clientes" e que está "verificando a causa" do acidente.

Confira a nota na íntegra

"O Shopping Guararapes informa que na manhã desta sexta-feira (29/01), placas do forro de gesso próximo à praça de Eventos se desprenderam, atingindo dois clientes. O Shopping está prestando toda assistência a estes clientes, que foram imediatamente atendidos no local e em seguida encaminhados para um hospital próximo para melhor avaliação. O Shopping está verificando a causa e lamenta o ocorrido."