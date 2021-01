Unidade de saúde destruida em Minas Gerais Polícia Militar/Divulgação

Por iG

Publicado 30/01/2021 16:36

Na sexta-feira (29), um homem, de 33 anos, foi preso após quebrar um posto de saúde em Governador Valadares, em Minas Gerais , por não ter preservativos. As informações foram apuradas pelo G1.

Segundo a Polícia Militar, o homem faz tratamento psicológico na unidade e foi até lá atrás de preservativos. Em seguida, ele foi informado pela enfermeira de que o posto estava sem estoque do produto. O homem então xingou e ameaçou a profissional, logo depois quebrou cadeiras e equipamentos do posto.

Ainda de acordo com as informações das autoridades, um paciente que esperava receber atendimento na unidade de saúde , ao tentar ajudar a enfermeira, acabou sendo agredido com socos e chutes pelo homem apreendido.

A polícia declarou que o homem havia sido preso na durante a madrugada por ter importunado vizinhos de seu bairro.