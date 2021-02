O motorista estava bêbado e acabou perdendo a direção do carro PMDF / Divulgação

Brasília - Um motorista embriagado perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e acabou descendo as escadarias do metrô de Brasília, por volta das 23h do último sábado (30).



A Polícia Militar foi acionada devido a um acidente na região, mas não conseguia encontrar o carro responsável, até receber a informação de que estava no subsolo, na estação do metrô.

No momento do ocorrido, a estação ainda estava aberta, mas poucas pessoas circulavam no local, então ninguém ficou ferido. O exame de bafômetro mostrou que o condutor tinha 0,89 ml de álcool por litro de sangue, 161% a mais do que o permitido pela legislação (0,34 ml).

O homem tem 35 anos e não teve o nome revelado. Aos policiais, o infrator disse que foi fechado por outro carro.