O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que, caso se confirme tendência de queda dos índices epidemiológicos da covid-19 no Estado, na quarta-feira (3) o governo de São Paulo pretende anunciar medidas de suspensão das restrições impostas pelo Plano São Paulo, de quarentena heterogênea, relativas ao horário de funcionamento do comércio, shoppings, bares e restaurantes, inclusive aos finais de semana.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra variação semanal - comparação entre os sete últimos dias e os sete anteriores - positiva de novos casos, em 5,2%, e negativa em óbitos, -1,6%, e em internações, -7,9%.

Entretanto Doria ressaltou: "é fundamental que a população, os empresários, os empreendedores, a opinião pública e a própria imprensa sigam a orientação e nos ajudem na vigilância para conquistarmos esse tempo sem colocar em risco a vida de pessoas no Estado de São Paulo".

Nesta segunda, o Estado de São Paulo registra 1.779.722 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 53.090 óbitos pela doença.

O governador paulista reforçou que insumos necessários para a produção da Coronavac, pelo Instituto Butantan, devem chegar nesta quarta-feira. Ao todo, serão 5,4 mil litros, que correspondem à produção de 8,6 milhões de doses do imunizante. Ao todo, com os contratos já firmados, o governo e o Instituto Butantan esperam receber o equivalente a 17,3 milhões de doses em insumos. Doria também reafirmou que a vacinação contra a covid-19 em idosos, será iniciada no dia 8 de fevereiro.

Comitê

O governador anunciou nesta tarde a criação de Comissão Médica da Educação para Orientar a Volta às Aulas Presenciais no Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, Doria autorizou a volta às aulas da rede estadual de educação.