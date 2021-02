Governo de SP confirma chegada de insumo para mais 8,7 milhões de vacinas no dia 10

Expectativa do Instituto Butantan é a de receber, até abril, o total de insumo para produção das 40 milhões de doses Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 15:19

São Paulo - O governador de SP, João Doria (PSDB), confirmou nesta segunda-feira a liberação de um segundo lote de 5,6 mil litros de insumos na China para a produção de mais 8,7 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan. A chegada da matéria-prima está prevista para o próximo dia 10 deste mês.

“Acabamos de receber a informação de que o Governo da China liberou a exportação de mais 5,6 mil litros dos insumos da vacina do Butantan. Portanto, com isso, teremos mais 8,7 milhões vacinas em São Paulo, com chegada prevista até o dia 10 de fevereiro”, afirmou o governador.



Na quarta-feira, dia 3, o Butantan receberá o primeiro lote com 5,4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) previsto para este mês. A carga é enviada pela biofarmacêutica Sinovac, com sede em Pequim, e permitirá a produção de 8,6 milhões de doses do imunizante em São Paulo. O desembarque deverá acontecer no período da noite, no aeroporto de Viracopos, em Campinas.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, as vacinas produzidas com o lote de matéria-prima que chega nesta semana começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 25. Com as duas cargas de insumos, a produção local deverá chegar a 600 mil doses diárias em São Paulo.



“É importante mencionar que já temos um outro pedido em andamento de 8 mil litros adicionais. A produção com esse quantitativo de matéria-prima prosseguirá muito rapidamente”, afirmou Covas. Ainda nesta semana, o Butantan e o Ministério da Saúde devem confirmar o acordo para entrega de 54 milhões de doses adicionais, além das 46 milhões já definidas em contrato.



“Isso vai nos permitir chegar a um total de 100 milhões de doses. Nossa programação é que possamos entregar essas doses até o começo de agosto. Estamos trabalhando a todo vapor para que, rapidamente, as doses sejam produzidas assim que a matéria-prima chegar a partir de quarta-feira”, concluiu o diretor do Butantan.