Brasil

SP terá comitê com profissionais de saúde orientando a volta às aulas

Segundo dados do governo, um novo caso de covid-19 foi registrado a cada nove segundos em janeiro, ante a média de um novo registro de contaminado a cada 11 segundos, registrada no pico da pandemia em 2020, no mês de agosto

Publicado 01/02/2021 13:36 | Atualizado há 3 horas