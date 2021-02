Senador Major Olímpio do PSL-SP Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/02/2021 16:43 | Atualizado 01/02/2021 16:54

Rio - O senador Major Olímpio (PSL-SP) acaba de retirar sua candidatura à presidência do Senado Federal. Em breve discurso, ele justificou: "Cumprida a minha missão e para não ser o PSL tido como o partido intransigente, retiro minha candidatura e passo exatamente a me alinhar a todos aqueles que querem as mudanças que nosso País precisa." Segundo ele, a decisão foi tomada em acordo com sua sigla.

O senador criticou a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou decisão dos parlamentares sobre votação aberta e determinou o voto secreto. "Confesso meu sentimento e manifesto aos colegas a minha contrariedade. Na madrugada, contrariando a livre manifestação de voto de 50 senadores, a decisão monocrática do presidente do STF determina que tudo o que aconteceu ontem, menos a vergonha de espetáculos circenses aqui passados, sejam nulos."

Publicidade

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) também retirou sua candidatura e afirmou que vai votar na concorrente Simone Tebet (MDB-MS), que se registrou de forma independente depois de ter sido abandonada pelo próprio partido.