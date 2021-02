Baleia Rossi tem dado declarações públicas acusando o governo de cooptar seus eleitores com a distribuição de verbas e cargos DIVULGAÇÃO

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/02/2021 19:46

O candidato à presidência da Câmara, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), chegou à Casa nesta segunda, 1º, e disse estar confiante na sua vitória em segundo turno. Ele foi recebido na Chapelaria por um grupo de aliados de centro e esquerda. "Vamos para o segundo turno e vamos ganhar", disse.



Ele disse não acreditar em uma nova tentativa do grupo de seu adversário, Arthur Lira (PP-AL), para barrar seu bloco de partidos. Afirmou ainda que Lira "começou a se preocupar" fazendo referência à confusão de mais cedo sobre o registro dos grupos de partidos.



Baleia afirmou que recebeu muito apoio de parlamentares nesta segunda-feira e acredita que sua candidatura está "muito maior". Ele perdeu ontem um importante aliado que era o apoio oficial do DEM. Após um racha interno, a sigla presidida por ACM Neto decidiu ficar neutra na eleição.



O candidato do MDB disse ainda que, se eleito, irá fazer uma análise criteriosa dos pedidos de impeachment contra o presidente da República Jair Bolsonaro, parados na Câmara.