01/02/2021

Brasília - O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) renunciou à sua candidatura à Presidência da Câmara para apoiar Baleia Rossi. Primeiro candidato a discursar, o parlamentar, rompeu com Jair Bolsonaro após apoiar sua campanha em 2018 e fez duras críticas à sua gestão. "Você é um charlatão eleitoral, Bolsonaro", disse.



Frota foi vaiado ao citar compra de votos em apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL), revelada pelo Estadão/Broadcast. Disse que houve armações e conchavos, além de distribuição de cargos e emendas, "tudo feito de forma cirúrgica para dar a vitória de forma vergonhosa a Jair Bolsonaro". "Podem vaiar, mas essa é a verdade", disse.



Frota defendeu a autonomia do Legislativo e disse que a democracia ficará em segundo plano na gestão de Lira. Ao fim do discurso, renunciou à candidatura, que disse ser de "protesto".



"Eu quero terminar abrindo mão da minha candidatura. Estou renunciando para anunciar o meu voto a Baleia Rossi, e pedir ao meu grupo, ainda que pequeno, que vote com Baleia Rossi. Não vendam seus votos, não se deixem seduzir pelo dinheiro do general (Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República). E como o general Heleno (Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional) falou, 'se gritar pega centrão, não fica um meu irmão'."