Brasil

Após eleições, Congresso será comandado por apoiados por Bolsonaro

Arthur Lira (Progressistas-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-RJ), no Senado, foram eleitos e representam o triunfo do presidente da República na disputa com Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Publicado há 3 horas