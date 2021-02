Por IG - Último Segundo

Publicado 02/02/2021

O líder do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos deputados, Ricardo Barros (PP-PR), disse, em entrevista à Rádio CBN, que a prisão em segunda instância foi criada para garantir que o ex-presidente Lula (PT) não participasse das eleições presidenciais de 2018.

“Nunca teve prisão em segunda instância no Brasil. Só teve para prender o Lula e tirá-lo da eleição. Foi um casuísmo”, afirmou. O deputado fez outra declaração polêmica ao defender a preservação do material divulgado pelo site The Intercept Brasil sobre as conversas entre autoridades e membros da Lava Jato.

“Não vamos permitir que as conversas do Intercept da Lava-Jato, que foram autenticadas pelo ministro Lewandowski, desapareçam. São crimes cometidos pela quadrilha da Lava-Jato”, disse.