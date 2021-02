Segundo a PF, o prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 1,6 milhão Arquivo/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 4, a Operação Hermano para aprofundar investigações sobre suspeitas de desvios de recursos da Saúde e da Educação no município de Iracema, na região Sul de Roraima, na fronteira com o Amazonas e a Venezuela. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 1,6 milhão. Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais ligados aos investigados na capital Boa Vista. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal em Roraima.



As investigações apontam que os desvios teriam sido operados entre dezembro de 2017 e junho de 2019 - período que inclui o primeiro mandato do atual prefeito Jairo Ribeiro de Souza (MDB). Segundo o inquérito, o suposto esquema contou com envolvimento do então secretário municipal de finanças, João Batista Ribeiro Sousa, que é irmão do prefeito, e de um ex-coordenador do Fundo Municipal de Saúde. Ambos seriam responsáveis por autorizar a saída do dinheiro.



Além dos agentes públicos, o sócio de uma empresa de contabilidade contratada pela prefeitura também é investigado sob suspeita de indicar a construtora apontada como beneficiária dos possíveis desvios. De acordo com a Polícia Federal, ele ainda teria passado orientações sobre como dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização.



"Mais de um milhão e seiscentos mil reais teriam sido transferidos para a construtora irregularmente, sem qualquer procedimento e possivelmente integralmente desviados, não havendo registros de prestação de serviços ou entrega de quaisquer produtos", informou a PF. O nome da operação, "Hermano", faz referência ao parentesco do ex-secretário de finanças com o prefeito.



Defesas



A reportagem entrou em contato com a prefeitura e com os citados e aguarda respostas. O espaço está aberto para manifestações.