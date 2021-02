Brasil

Bolsonaro volta a prometer mudança na tabela do Imposto de Renda

Em uma conversa com apoiadores, o presidente disse que pretende 'dar uma mexidinha' no teto do IR e culpou as medidas de isolamento social por não atingir a alteração que planejou inicialmente

Publicado 04/02/2021 11:57 | Atualizado há 2 horas