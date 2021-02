As pautas foram levantadas por Bolsonaro após a vitória de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara Alan Santos/PR

Por iG Último Segundo

Publicado 04/02/2021 13:34

Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar de projetos pró-flexibilização de armas no Brasil e sobre a ideia do "excludente de ilicitude" – medida que visa isentar policiais e militares de responsabilidade por mortes em confronto. As pautas foram levantadas por Bolsonaro após a vitória de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara.



Os dois temas fazem parte da "pauta bolsonarista" desde sempre, no entanto, Bolsonaro não conseguiu emplacar suas ideias devido a resistências no Congresso, logo nos primeiros meses do mandato, em 2019. Cabe ao Parlamento deliberar a respeito.



A vitória de Lira garante ao Palácio do Planalto uma nova oportunidade para colocar em discussão os temas relacionados à segurança pública. Na liderança de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Bolsonaro reclamava constantemente que o Congresso não pautava as propostas sugeridas pelo governo.



De acordo com o UOL, o chefe do Executivo deu sinais de que retomará o empenho pela aprovação do excludente de ilicitude. De acordo com ele, policiais e militares têm que ter tranquilidade no "cumprimento da missão".



"Se ele está armado na rua, é porque colocamos as armas nas mãos deles. Após o cumprimento da missão, ele não pode receber visita de um oficial de Justiça e começar a responder a um inquérito", afirmou Bolsonaro, em referência aos agentes de segurança pública.

As declarações foram feitas durante um discurso que o presidente realizou em Cascavel, no Paraná, onde ele participou de uma inauguração de obra pública. Na sequência, Bolsonaro viajará a Santa Catarina.