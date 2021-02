Bolsonaro levantou cartaz com a frase Globo lixo no aeroporto de Cascavel (PR) Alan Santos/PR

Publicado 04/02/2021 16:45 | Atualizado 04/02/2021 17:22

Cascavel - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro o receberam aos gritos de "mito" e "Globo lixo" no aeroporto de Cascavel, no Paraná, na manhã desta quinta-feira. Sem máscara, o presidente levantou um cartaz com a frase "Globo lixo", enquanto bolsonaristas estavam aglomerados e também não usavam o item de proteção contra a covid-19. O presidente ainda ergueu uma caixa de leite condensado em alusão à polêmica que todos os órgãos do Executivo federal gastaram juntos mais de R$ 15 milhões com a compra do produto no ano passado.

Bolsonaro participou, nesta quinta-feira, da inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel (PR). A cerimônia contou a presença de diversas autoridades e dos medalhistas olímpicos de atletismo, Maurren Maggi e André Domingos. Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o investimento na obra foi de R$ 15 milhões do governo federal e R$ 6 milhões do governo paranaense.

No mesmo evento em que fez piadas sexuais, Bolsonaro voltou a comentar em tom de deboche o caso dos gastos milionários com leite condessado realizados pelo poder Executivo federal. "Não vai faltar energia do leite condensado para a gente. Pode ter certeza. Se bem que nós bebemos aqueles. Aqueles que fazem fake news, a gente sabe o que têm que fazer com o leite condensado", afirmou.