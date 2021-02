Procurador-geral da República, Augusto Aras participou virtualmente da solenidade Divulgação

Publicado 04/02/2021 17:25 | Atualizado 04/02/2021 17:43

Belém - A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação preliminar sobre a atuação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) no enfrentamento da crise de saúde no estado do Pará durante a pandemia da Covid-19.



A apuração foi aberta após o PCdoB acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito do colapso sanitário no estado. O partido pede que Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sejam responsabilizados pelo agravamento da pandemia nos municípios do Pará.

Segundo o PCdoB, Bolsonaro e o Ministério da Saúde cometeram crime de prevaricação devido à postura “descompromissada em relação às políticas de combate ao novo coronavírus no âmbito do Sistema Único de Saúde”.

"Caso, eventualmente, surjam indícios razoáveis de possíveis práticas delitivas por parte dos noticiados, será requerida a instauração de inquérito nesse Supremo Tribunal Federal", diz o Procurador Geral da República Augusto Aras, no despacho.

Segunda investigação

O ministro Eduardo Pazuello já está sendo investigado, desde o último dia 29, no Supremo por suposta omissão no colapso de saúde do estado do Amazonas. Os elementos mostram que Pazuello foi avisado do iminente desabastecimento de oxigênio que, após consolidado, levou dezenas de pessoas a morte.

