Por iG

Publicado 05/02/2021 17:46

Brasília - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, nesta sexta-feira (5), em entrevista à CNN Brasil, que a Lava Jato não pertencia ao Ministério Público, e sim ao ex-juíz Sergio Moro enquanto ainda atuava na 13ª Vara Federal de Curitiba.



“Esses fatos revelados [mensagens reveladas pela Operação Spoofing] indicam que a Lava Jato estava em outra estratosfera. Sequer pertencia ao Ministério Público, você não vê ninguém da Procuradoria Geral da República (PGR), nenhum corregedor. Quem é o chefe/coordenador da Lava Jato segundo esses vazamentos, esses diálogos? É o [Sergio] Moro, que eles [procuradores] chamavam de russo”, disse Gilmar

“Eles diziam até seguir o Código de Processo Penal (CPP) da Rússia. Isso é sintomático de um total descolamento institucional", seguiu o magistrado.

Segundo Gilmar Mendes, ainda que a operação tenha obtido "méritos inegáveis" no combate à corrupção, ela acabou "cometendo suicídio.

"Tudo indica que a própria PGR detectou uma desinstitucionalização (...) Veja, nós já não tínhamos mais agentes públicos atuando dentro da esfera de suas competências, tínhamos transgressores da lei e isso é extremamente grave e lamentável (...) A lava jato não morreu ou foi assassinada. Eu diria que ela cometeu suicídio.”

Ministros do Supremo analisam conteúdo das mensagens

No último dia 25, o ministro do STF Ricardo Lewandowski deu acesso à defesa de Lula a todas as mensagens que foram periciadas pela Polícia Federal. Além da defesa do ex-presidente, os demais ministros do Supremo iniciaram um processo de análise detalhada do conteúdo.

