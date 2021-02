Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/02/2021 19:17

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.239 novas mortes por covid-19, elevando o total de óbitos pela doença para 230.034. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira, 5, pelo Ministério da Saúde.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 50.872 casos de covid-19. Assim, o País chega a um total de 9.447.165 registros do novo coronavírus.



A região Sudeste foi a que registrou nas últimas 24 horas o maior número de mortes em decorrência da covid-19, 712, elevando o total de óbitos na região para 106.511. Dos óbitos registrados de ontem para hoje na região, 327 foram no Estado de São Paulo, que já contabiliza 54.324 vidas perdidas em razão do novo coronavírus.



O Rio de Janeiro contabilizou 191 novas mortes nas últimas 24 horas, num total de 30.545 óbitos. Minas Gerais teve no mesmo intervalo 168 óbitos, elevando o número de mortes pela doença para 15.667.