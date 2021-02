Deputados federais Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis, ambos do PSL Reprodução/ Twitter

Por iG

Publicado 05/02/2021 20:10

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) cometeu uma gafe na última quinta-feira (4) ao elogiar a deputada Bia Kicis (PSL-DF), cotada para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.



Pelo twitter, o filho do presidente classificou Kicis sendo “patriota, ficha limpa e educada”. Contudo, ao terminar a mensagem, disse que “faltam qualificações" para elogiá-la.

Bolsonarista, Bia Kicis é investigada pelo STF no inquérito dos atos antidemocráticos, que apura menções inconstitucionais feitas durante manifestações.

O nome de Kicis voltou a vir à tona no início de janeiro, com o colapso do sistema de saúde pública em Manaus. Em dezembro, a deputada foi uma das autoridades que ‘celebrou’ a derrubada do lockdown na capital amazonense.

A escolha da deputada para assumir a comissão mais importante da Câmara causou reações diversas, e muitas delas, negativas.

Segundo informações, o PSL, responsável pela indicação, pode escolher outro nome para ocupar o cargo.