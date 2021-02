Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/02/2021 20:46

Belo Horizonte - A juíza titular da 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Betim (MG), Vivianne Célia Ferreira Ramos Correa, marcou para o próximo dia 23 audiência inicial virtual de uma ação contra a Vale impetrada pelo sindicato Metabase Brumadinho. A ação pleiteia indenização de R$ 3 milhões para cada um dos 130 empregados diretos da companhia mortos na tragédia.



Somado aos honorários de 20%, o valor total pedido à Vale atinge R$ 470 milhões. Ontem, a mineradora fechou acordo bilionário com o governo de Minas Gerais para compensar os danos causados pelo rompimento de uma barragem que matou 270 pessoas na cidade. Pelo Acordo, a mineradora vai pagar R$ 37,68 bilhões ao governo mineiro.



Segundo Maximiliano Garcez, que representa o Sindicato Metabase Brumadinho na ação coletiva e também na atuação internacional contra a Vale, "a ação coletiva visa obrigar a empresa a sanar triste injustiça: o fato de que o sofrimento dos trabalhadores mortos brutalmente até o momento não foi de modo algum indenizado", afirmou.