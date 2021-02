Por IG - Último Segundo

Publicado 06/02/2021 12:55 | Atualizado 06/02/2021 12:59

Governadores do Brasil interessados em adquirir doses da Coronavac - vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac - ouviram de um representante do governo da China, na última sexta-feira (5), que o governador João Doria (PSDB) é o responsável pela intermediação do imunizante entre os chineses e os políticos brasileiros.

Os governadores buscam adquirir as vacinas por conta própria para acelerar a imunização e retomar as atividades econômicas. Sem chances de negociação com a China, os chefes estaduais vão pressionar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que o governo federal autorize a compra dos imunizantes.

O acordo firmado entre o governo do Estado de São Paulo e Partido Comunista da China prevê que as primeiras 100 milhões de doses da vacina produzidas pelo Instituto Butantan serão feitas com a importação de matéria-prima chinesa. Ao ultrapassar a marca, o Butantan terá autonomia para fabricar o próprio IFA (insumo farmacêutico ativo) e fornecer com exclusividade a distribuição no Brasil.