Um terço dos idosos com mais de 90 anos da cidade de São Paulo já foram vacinados contra a Covid-19 no primeiro dia de imunização, informou a Prefeitura da capital paulista, neste sábado (6). A gestão municipal informou ainda que maiores de 85 anos começarão a ser vacinados no dia 15 de fevereiro na cidade.



A vacinação dos idosos com mais de 90 anos teve início nesta sexta-feira (5) e já no primeiro dia terminou com 12.914 imunizados contra a Covid-19, um terço do público esperado, que soma 32.837. Com isso, a cidade chega a um total de 202.554 mil pessoas imunizadas.



A segunda dose para os idosos com mais de 90 anos começa a ser aplicada em 20 de fevereiro. A vacinação segue neste sábado em todas as 87 Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas com AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) da cidade. As doses estarão disponíveis entre as 7h e as 19h. Nos dias de semana, o atendimento vai acontecer em todas as 468 UBS, das 7h às 19h.



A Prefeitura também começou a vacinação domiciliar para a mesma faixa etária de pessoas que têm restrição de mobilidade, e na segunda-feira (8) serão abertos os cinco locais para atendimento em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru. O serviço vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

- Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller;

- Estádio Neo Química Arena (Corinthians);

- Autódromo de Interlagos; - Rua Jacinto Júlio, portão EHN;

- Anhembi - Rua Olavo Fontoura - Portão 38;

- Igreja Boas Novas - Rua Marechal Malet, 611 - Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo.