Publicado 06/02/2021

Uma técnica de enfermagem foi morta a facadas nesta sexta-feira, no sofá de casa, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O ex-marido de Ivanir Rodrigues Antunes, de 35 anos, confessou o crime e foi preso. De acordo com a Polícia Civil, Elton Machado Franco, de 30 anos, "confessou friamente". As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o ex-marido invadiu a residência de Ivanir e se deparou com ela no sofá e, em seguida, a esfaqueou. Depois, foi até um quarto onde dormia um casal, falou que havia matado Ivanir e que não tinha nada contra eles. Na sequência, conforme relatou o casal à polícia, Elton voltou à sala e deu mais facadas na ex, pulando o muro da casa e fugindo no próprio carro.

As testemunhas chamaram a polícia e o Corpo de Bombeiros, mas Ivanir já estava morta quando o socorro chegou. Elton foi preso quando chegava em Sidrolândia, cidade vizinha a Maracaju, dirigindo o próprio carro. No veículo estava também um amigo dele. Ele, que já tem ficha criminal por homicídio, disse à polícia que estava sob efeito de drogas no momento de crime.



Segundo a matéria do G1, a vítima não tinha medidas protetivas contra ele e nem havia denúncias relacionadas a violência doméstica.

Nas redes sociais do casal há inúmeras fotos de viagens e de momentos entre eles. Nos comentários, amigos e familiares elogiam o carinho entre eles, que foram casados por 10 anos e estavam separados há cinco meses.

