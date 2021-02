Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por iG

Publicado 06/02/2021 19:47

Um voo precisou retornar ao aeroporto de Salvador, na Bahia, logo depois de decolar, na manhã deste sábado, dia 6, após um passageiro se recusar a utilizar máscara durante a viagem.



Em nota, a companhia aérea Gol informou que o caso ocorreu no voo G3 1865 (Salvador - Brasília) e que, após o desembarque do passageiro, "o restante dos clientes seguiu viagem normalmente, posando com segurança no Aeroporto de Brasília".



O voo G3 1865 estava previsto para sair da capital baiana às 6h10 e chegar em Brasília às 8h10. Com o problema, os passageiros só chegaram ao destino por volta das 10h10.



Ao G1, o médico Juscelino Santos, que era passageiro no voo, relatou como ocorreu todo o caso: "Com 30 minutos de voo, começou todo o mal estar. Alguns passageiros, principalmente umas senhoras idosas pediram pra ele colocar a máscara, e ele disse que não ia colocar, que era besteira, e que não tinha prova de que aquilo servia pra alguma coisa. As senhoras ficaram indignadas, uma até teve um pico hipertensivo. Um dos rapazes foi lá discutiu, e eles foram às vias de fato. Depois um outro senhor também foi às vias de fato com ele", falou.



Ainda de acordo com o passageiro, as aeromoças e o chefe da cabine conversaram com ele, mas mesmo assim ele não quis colocar a máscara. Com isso o comandante decidiu retornar para o aeroporto de Salvador.



"A Polícia Federal chegou e ia só conduzir ele, mas na hora que pararam, ele deu um solavanco nos policiais, e aí ele tomou voz de prisão por desacato", falou o médico.



A Gol também afirmou que o uso de máscaras é uma questão de segurança coletiva, sendo "obrigatório para todos, com raras exceções".