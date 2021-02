Prefeitura de São Gonçalo começou nova etapa de vacinação AFP

Por O Dia

06/02/2021

O Ministério da Saúde começou neste sábado o processo que levará aos estados e Distrito Federal mais de 2,9 milhões doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, contra a Covid-19 para continuidade da vacinação dos brasileiros. A previsão é que a distribuição da etapa 4 da fase 1 seja concluída nesta segunda-feira.

O governo federal cuidará de toda a logística de transporte, que será feita por aviões. Uma vez nos estados, cabe aos governos estaduais providenciarem a distribuição aos municípios, com o auxílio do Ministério da Defesa.

Conforme nota técnica do Ministério da Saúde, a divisão das doses entre os estados é feita, neste momento, de modo proporcional à população dos grupos prioritários para esta primeira fase de vacinação.



Nessa etapa de distribuição, serão prioridade as pessoas com 90 anos ou mais e a continuidade dos profissionais de saúde, seguindo a priorização dos grupos do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 e o princípio da equidade previsto no Sistema Único de Saúde (SUS).