Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/02/2021 12:45 | Atualizado 07/02/2021 12:51

Uma forte explosão em uma residência no bairro de Mãe Luiza, zona leste de Natal, no Rio Grande do Norte, deixou ao menos quatro mulheres mortas, uma delas adolescente, e um casal de idosos feridos na madrugada deste domingo, 7, segundo informações da Polícia Militar.



De acordo com o tenente-coronel Eduardo Franco, chefe de Comunicação da Polícia Militar do RN, ainda não se sabe a causa da explosão.



"Possivelmente foi vazamento de gás. Houve um estrondo forte e logo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência", disse Franco.



Na explosão, houve desabamento da residência e possíveis rachaduras em casas próximas do acidente.



"O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão fazendo análise das estruturas para avaliar a necessidade de interdição do local e possível transferências dos moradores", explicou Franco.