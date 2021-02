Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/02/2021 14:28 | Atualizado 07/02/2021 14:31

A Prefeitura de São Paulo quer ampliar o horário da imunização contra a covid-19 nos postos de saúde até às 22 horas, tão logo seja possível a vacinação em massa, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido. Ele também deseja adiantar o início da vacinação de idosos com mais de 85 anos, hoje prevista para 15/02, mas ainda não tem uma nova data. De acordo com Aparecido, o atual horário de aplicação das vacinas, das 7 às 19 horas, atende aos idosos com mais de 90 anos. A população dessa faixa etária passou a receber as doses na última sexta-feira, após antecipação do calendário por ordem do prefeito Bruno Covas (PSDB). "Mais à frente, podemos ampliar para atender quem trabalha", disse.O secretário chamou a adesão à vacinação na Capital de "espetacular, apesar dos grupos antivacina". Em dois dias, mais de 50% dos idosos a partir de 90 anos receberam a primeira dose da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. "Então, se a gente conseguisse adiantar um pouco o calendário, seria ótimo. Conversei com o governo do Estado, ontem, sobre isso", completou Aparecido.