Acidente no Rio Grande do Norte Divulgação PM

Por Agência Brasil

Publicado 07/02/2021 15:30 | Atualizado 07/02/2021 15:32

Rio de Grande do Norte - Uma explosão ocorrida em uma residência em uma comunidade no bairro de Mãe Luíza, na zona leste de Natal, provocou o desabamento de uma casa e a morte de quatro mulheres. Mais duas pessoas ficaram feridas. A causa provável do acidente foi a explosão de um botijão de gás devido a um vazamento. O laudo ainda está sendo preparado pela Defesa Civil.



A casa tinha um segundo andar, que desmoronou com a explosão, ocorrida por volta de meia-noite. Segundo informações da Polícia Militar, morreram Maria das Graças Ildefonso, 57; Luiza Belarmino de Oliveira, 57; Taís Silva Batista de Oliveira, 18; e Teresa Cristina da Silva, 49, mãe de Taís. Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram resgatados com vida dos escombros.



À reportagem, a Polícia Militar informou que a explosão foi tão forte que estilhaçou vidros de carros próximos. Um casal de idosos foi atingido por estilhaços, mas sem gravidade. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) informou, em nota, que os imóveis vizinhos ao local do desmoronamento foram isolados, enquanto a pericia técnica avalia os danos e eventuais riscos aos moradores da região.



“Toda a estrutura de segurança pública está sendo utilizada e permanece à disposição da comunidade para qualquer outra necessidade”, acrescentou a Sesed.