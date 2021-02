As pautas foram levantadas por Bolsonaro após a vitória de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara Alan Santos/PR

Publicado 07/02/2021 19:55

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que vai aguardar pareceres do Ministério da Saúde e de outros ministérios sobre uma medida provisória que flexibiliza regras da Anvisa.



"Antes de sancionar ou vetar, preciso ouvir pareceres de ministérios e técnicos", ressaltou Jair Bolsonaro, em entrevista à CNN Brasil. A MP foi aprovada pelo Senado na última quinta-feira, dia 4.



A Medida Provisória estabelece um novo prazo e diferentes condições à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para conceder o uso emergencial de vacinas.



Alguns pontos causaram polêmicas e questionamentos por parte do corpo técnico da Anvisa. O principal deles é referente ao artigo 5º da MP 1003/2020 que determina que a Anvisa conceda, em até cinco dias, autorização do uso excepcional de vacina aprovada, em caráter definitivo ou emergencial, por uma entre nove agências internacionais sanitárias, entre elas as de Rússia, Argentina e Coreia do Sul, critério que atualmente não é levado em conta pela agência.



Atualmente, a Anvisa tem até dez dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 que estejam em ensaios clínicos fase 3 no Brasil, e 30 dias para vacinas sem condução desses testes clínicos.



A agência acredita que a lei possibilita a existência de duas categorias de vacinas no Brasil. "As que passaram pela avaliação do produto e toda sua cadeia produtiva e outras que não tiveram qualquer avaliação sobre origem dos insumos, condições de conservação e eficácia na população".



