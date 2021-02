Prédio construído irregularmente desaba em BH Reprodução TV Globo

Por iG

Publicado 08/02/2021 14:19 | Atualizado 08/02/2021 14:30

Belo Horizonte - No Aglomerado do Serra, em Belo Horizonte, bombeiros militares atenderam uma ocorrência de desabamento de um prédio. O edifício tinha cinco andares e moradores passaram a madrugada desalojados. Não há informações sobre feridos ou mortos.



De acordo com as autoridades, o prédio tinha uma construção irregular no modelo de cinco andares e um apartamento por andar. Os bombeiros informaram que o prédio continha várias rachaduras e trincas, ocasionando a inclinação da estrutura.

Segundo testemunhas, na noite desse domingo (08), por volta das 21h40, os moradores já percebiam que certas partes da estrutura como pedras e pequenas partes construtivas estavam desabando. Pessoas que moravam ao redor do edifício foram aconselhadas a deixarem suas casas pelo risco em que se apresentava a região.

O Centro de Operações da Prefeitura (COP) e a Defesa Civil foram acionados. Por volta de meia-noite, a estrutura desabou. A área precisou ser isolada junto com outros 13 imóveis e cerca de 30 moradores que estavam isolados foram resgatados pelos bombeiros e realocados nas casas de amigos e família.