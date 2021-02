Michelle e Jair Bolsonaro Reprodução de internet

Por iG

Publicado 08/02/2021 16:10 | Atualizado 08/02/2021 16:12

Brasília - Nesta segunda-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro brincou com apoiadores ao ser perguntado sobre o paradeiro da esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Entre risos, ele disse que botava a mulher "para trabalhar", acordar cedo e fazer o café da manhã.



“Michelle deve estar fazendo alguma coisa em casa aí, eu boto ela para trabalhar. Acorda cedo para fazer o café pra mim. Você acredita? Que a Michelle acorda cedo pra fazer o café para mim? Não, né?! Está vendo? Você tem razão, não é verdade, não!”, disse Bolsonaro, em conversa repercutida pelo site Metrópoles.

Atuante em diversas causas sociais, Michelle Bolsonaro já foi intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, e atualmente lidera o programa Pátria Voluntária do Governo Federal, que incentiva a prática do voluntariado para auxiliar a população considerada mais vulnerável, como pessoas de baixa renda, com deficiência e moradores de rua.